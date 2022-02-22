Признание Россией ОРДЛО: Зеленский сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился

Признание Россией ОРДЛО: Зеленский сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился

В частности, Зеленский говорил с президентами Франции, США, канцлером Германии, премьером Британии и главой Евросовета.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к сообществу сообщил о дипломатических контактах в ходе принятых Россией последних решений.

Соответствующее обращение президента появилось на странице главы государства в Instagram.

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Глава Украины обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также беседовал с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Кроме этого, Зеленский планирует разговаривать с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин подписал указы, согласно которым поручил ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Как сообщается в документах, Путин поручил Минобороны РФ обеспечить якобы "функцию поддержания мира" российскими военными на территории псевдореспублик.

Перед этим вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и " ЛДНР".