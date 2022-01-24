Признание Россией суверенитета "ДНР" и "ЛНР": Стефанчук назвал инициативу "путем в бездну"

С инициативой выступили депутаты от "КПРФ".

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук назвал идею признания суверенитета "ЛНР" и "ДНР", которую выдвинули российские депутаты, "путем в бездну".

Такое мнение председатель Верховной Рады высказал во время согласительного совета.

По его словам, международная изоляция РФ усилилась настолько, что депутаты Госдумы серьезно размышляют над признанием так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и другим неприятностям. Мой совет — действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, а посягать на территориальную целостность соседних государств — это путь в бездну", — подчеркнул Стефанчук.

Спикер внес предложение о внесении постановления об обращении парламента в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, которые она осуществляет с целью недопущения реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Совета. Я обращаюсь к лидерам фракций, чтобы вы могли зарегистрировать его, чтобы завтра могли проголосовать", — заявил он.

Напомним, депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

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