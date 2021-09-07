Признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями: проект постановления Верховной Рады

В Верховной Раде зарегистрировали проект соответствующего постановления и обращения в Совет безопасности ООН.

В Верховной Раде Украины группа народных депутатов выступила с предложением признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России террористическими организациями. По этому поводу подготовлен проект постановления и обращения в Совбез ООН.

Проект постановления и пояснительная записка к этому документу опубликованы на сайте Верховной Рады.

Инициаторами принятия этого документа выступили нардепы от "Слуги народа" и группы "За будущее".

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В пояснительной записке говорится, что самая большая террористическая угроза для Украины возникает прежде всего из-за агрессивной политики России, которая оказывает поддержку диверсионно-террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР", а также организаций сепаратистского толка, вроде "Харьковских партизан" и других.

В документе приведен перечень террористических актов, к которым, по мнению авторов проекта постановления, причастны российские спецслужбы:

17.07.2014 г. — сбито пассажирский самолет Малайзийских авиалиний MH17;

03.08.2014 г. — подрыв коммуникаций ГП "Завод им. Малышева";

17.09.2014 г. — взрывы вблизи Лозовского военкомата;

13.01.2015 г. — уничтожены гражданский пассажирский автобус в районе н. п. Волноваха Донецкой области;

24.01.2015 г. — обстрелы жилых массивов м. Мариуполь

10.02.2015 г. — обстрелы Краматорска Донецкой области;

22.02.2015 г. — террористический акт во время шествия в г. Харьков.

14.04.2016 г. — взрыв автомобиля в н. п. Новоалексеевка Генического района Херсонской области и другие.

В тексте постановления Верховной Рады авторы проекту предлагают признать Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями и утвердить обращение к Совету безопасности ООН с таким же предложением.

Напомним, ранее у здания ФСБ РФ в оккупированном Симферополе задержали более 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины.

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