Признают ли США "референдумы" на оккупированных территориях Украины: Блинкен ответил

Соединенные Штаты Америки не признают организованные Россией незаконные референдумы на украинских оккупированных территориях.

Украина вправе вернуть их.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Эти так называемые выборы – фикция и точка. Оккупированные территории никогда не признают частью РФ. И украинцы имеют полное право вернуть их", – подчеркнул он.

Блинкен объяснил, что Россия, оккупируя территории, ставит там свои марионеточные "правительства" и после этого устраивает "голосование", которым коллаборанты и оккупанты в любом случае будут манипулировать.

Напомним, Россия провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности каких-либо переговоров с Владимиром Путиным после проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

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