Призвал не щадить украинцев: МИД Австрии вызвал "на ковер" российского дипломата

МИД Австрии вызвал на 21 августа постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его сообщения с призывом не щадить украинцев.

Австрийское дипведомство заявило об возмущении "бесчеловечными заявлениями" постпреда России.

Об этом МИД Австрии сообщил в Сети.

"Мы возмущены бесчеловечными заявлениями российского постоянного представителя и его попытками поставить в перспективу то, что невозможно поставить в перспективу. Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений", – говорится в заявлении.

Напомним, Ульянов призвал не щадить население Украины – таким образом он отреагировал на твит президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США.

После этого МИД Украины призвал Австрию признать дипломата РФ персоной нон грата.

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