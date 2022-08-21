Призвал не щадить украинцев: МИД Австрии вызвал "на ковер" российского дипломата

МИД Австрии вызвал на 21 августа постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его сообщения с призывом не щадить украинцев.
Австрийское дипведомство заявило об возмущении "бесчеловечными заявлениями" постпреда России.
Об этом МИД Австрии сообщил в Сети.
"Мы возмущены бесчеловечными заявлениями российского постоянного представителя и его попытками поставить в перспективу то, что невозможно поставить в перспективу. Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений", – говорится в заявлении.
Напомним, Ульянов призвал не щадить население Украины – таким образом он отреагировал на твит президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США.
После этого МИД Украины призвал Австрию признать дипломата РФ персоной нон грата.
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