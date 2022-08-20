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Призвал "не щадить украинцев": МИД просит Австрию признать дипломата РФ персоной нон грата

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Призвал "не щадить украинцев": МИД просит Австрию признать дипломата РФ персоной нон грата

Фото: Associated Press

Министерство иностранных дел Украины просит Вену бойкотировать постоянного представителя агрессорки России в Австрии Михаила Ульянова.

Кроме того, ведомство призывает признать российского дипломата нон-грата. Причина таких призывов — "твит" Ульянова, в котором он призвал не щадить население Украины.

Об этом сообщил спикер укоаинского МИДа Олег Николенко в Twitter.

"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания в Австрии — объявить его персоной нон грата", — написал Николенко.

К слову, Ульянов так отреагировал на сообщение президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США. Политик впоследствии сообщение удалил и написал новый, в котором пытался оправдаться. Мол, касался поставок оружия Соединенных Штатов, а также президента Владимира Зеленского, который отказывается от мирных переговоров.

Как сообщалось, у Зеленского отреагировали на сообщение Ульянова. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, призыв россиянина должен натолкнуть Европу на одно понимание, что Россия является фашистской вертикалью миллионов людей.

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