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Категория
Политика
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Почти 9 млрд евро и сотрудничество в сфере ПВО: какие новости Зеленский привез из Норвегии

Все парламентские фракции Норвегии подтвердили готовность и дальше поддерживать Киев. В то же время Осло поддержало украинское предложение о трехсторонней встрече лидеров для обсуждения завершения войны.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Норвегия

Норвегия / © pixabay.com

Парламент Норвегии готовится рассмотреть вопрос о дальнейшей поддержке Украины и планирует выделить около 9 млрд евро финансовой и оборонной помощи на следующий год. Все парламентские фракции страны заверили президента Владимира Зеленского, что будут поддерживать Украину и дальше.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.

Во время встречи с Зеленским президент норвежского парламента Масуд Гараххани подчеркнул, что вопрос о помощи Украине объединяет все политические силы страны.

«В этом парламенте мы не оставляем наших друзей и союзников, и мы не изменяем нашим ценностям. Что касается инвестиций в нашу собственную оборону и поддержку Украины, то в этом парламенте все партии едины. Вы среди друзей», — заявил Гараххани.

Зеленский поблагодарил Норвегию за финансовую, военную и энергетическую поддержку. Он подчеркнул, что сотрудничество двух государств не ограничивается снабжением помощью, ведь Украина и Норвегия уже развивают совместное оборонное производство, в частности в сфере противовоздушной обороны. Президент также провел отдельную встречу с представителями норвежского оборонно-технологического сектора.

Отдельное внимание во время встречи в парламенте было уделено возвращению украинских детей, вывезенных из Украины, и обустройству укрытий, прежде всего в школах.

«Мы очень благодарны за вашу поддержку нашей страны, нашего народа и воинов. Это имеет решающее значение. Мы благодарны за решение относительно энергетической поддержки, которая чрезвычайно важна», — отметил Зеленский.

Переговоры с США и возможность трехсторонней встречи

Во время визита в Норвегию Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили результаты предыдущей встречи в Осло с участием американских переговорщиков, продолжавшейся более шести часов.

Речь шла о безопасности Украины, плане ее экономического процветания, территориальных вопросах, санкциях против России и будущей системе европейской безопасности после завершения войны.

Норвежские партнеры также поддержали позицию Киева о необходимости трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Ожидается, что сегодня американский спецпосланник Стив Виткофф передаст это предложение российской стороне.

По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовится к следующему этапу дипломатических переговоров, однако для достижения результата необходимо сохранять сильные позиции.

«Мы собираемся вместе и готовимся к предстоящим переговорам. Надеюсь, мы находимся на пути к миру. Американская команда провела переговоры с нами, сегодня они в России. Увидим, какие результаты и отзывы мы получим», – сказал президент.

Он добавил, что сильная позиция Украины за столом переговоров в значительной степени зависит от надежной поддержки союзников, позволяющей не демонстрировать слабость в диалоге с Россией.

Бюджет Украины на 2027 год: сколько денег не хватает и какие риски

Напомним, правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год с дефицитом в 1,624 трлн грн. При запланированных доходах в 5,648 трлн грн расходы составят 7,272 трлн грн. При этом расходы на безопасность и оборону составят 86% всех доходов бюджета.

Несмотря на значительный дефицит, правительство предусмотрело повышение минимальной зарплаты до 9546 грн., а минимальной пенсии — до 2878 грн. Инфляцию прогнозируют на уровне 8%, среднемесячную зарплату – 34 409 грн, а среднегодовой курс доллара – 47,1 грн.

Экономические эксперты называют проект рискованным и несбалансированным, фактически "бюджетом войны". Почти все собственные налоговые поступления государство будет направлять в армию, тогда как финансирование социальной и гуманитарной сфер будет зависеть от международных партнеров.

Среди главных угроз аналитики называют возможные задержки иностранной помощи из-за выборов и «усталости от войны» в странах-партнерах, а также риска ухудшения ситуации в сфере безопасности и энергетической деятельности в Украине.

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