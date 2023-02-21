Призвали поддерживать захватчиков и внедрять российские программы: украинские спецслужбы разоблачили более 30 педагогов-коллаборантов

Служба безопасности разоблачила сторонников России, которые помогают агрессору внедрять российские программы образования в оккупированных районах юга и востока Украины.
С начала 2023 года более 30 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом.
Об этом пишет Служба безопасности Украины.
Среди них – руководители созданных российскими оккупантами «отделов образования», а также директора захваченных украинских школ и лицеев.
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачены руководители двух средних учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства.
Также они заставляли учителей проводить занятия на русском языке по программам страны-агрессора.
В случае отказа – угрожали «сообщить» в оккупационные органы и запугивали преследованиями со стороны рашистов.
А во временно захваченном Северодонецке идентифицирована глава местного «отдела образования» террористической организации «ЛНР».
С начала сентября прошлого года она активно восстанавливала работу образовательных институтов в пользу России.
Для этого призвала местных педагогов поддержать русских захватчиков и устраиваться преподавателями в подконтрольном им школам.
В случае согласия обещала лояльное отношение оккупантов и «зарплату» в российских рублях.
Кроме того, разоблачена руководительница «районного управления образования Новопсковского района ЛНР», которая периодически организует поездки учителей на «курсы переформатирования» в российский город Воронеж.
Этим и другим фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Напомним, что ранее в Харьковской области было открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов-коллаборантов.
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