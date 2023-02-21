Призвали поддерживать захватчиков и внедрять российские программы: украинские спецслужбы разоблачили более 30 педагогов-коллаборантов

Служба безопасности разоблачила сторонников России, которые помогают агрессору внедрять российские программы образования в оккупированных районах юга и востока Украины.

С начала 2023 года более 30 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом.

Об этом пишет Служба безопасности Украины.

Среди них – руководители созданных российскими оккупантами «отделов образования», а также директора захваченных украинских школ и лицеев.

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачены руководители двух средних учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства.

Также они заставляли учителей проводить занятия на русском языке по программам страны-агрессора.

В случае отказа – угрожали «сообщить» в оккупационные органы и запугивали преследованиями со стороны рашистов.

А во временно захваченном Северодонецке идентифицирована глава местного «отдела образования» террористической организации «ЛНР».

С начала сентября прошлого года она активно восстанавливала работу образовательных институтов в пользу России.

Для этого призвала местных педагогов поддержать русских захватчиков и устраиваться преподавателями в подконтрольном им школам.

В случае согласия обещала лояльное отношение оккупантов и «зарплату» в российских рублях.

Кроме того, разоблачена руководительница «районного управления образования Новопсковского района ЛНР», которая периодически организует поездки учителей на «курсы переформатирования» в российский город Воронеж.

Этим и другим фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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Напомним, что ранее в Харьковской области было открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов-коллаборантов.

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