Призыв к Венгрии и обмен пленных: главные заявления Зеленского во время новогоднего обращения

Глава государства уделил внимание важным моментам.
Глава украинского государства выступил с традиционным обращением к нации.
В полночь 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский произнес традиционное новогоднее обращение.
В частности, говорил о:
- Зеленский рассказал, сколько человек удалось вернуть из плена в течение года
- "Время свалить с нашей земли": Зеленский заявил о "свободе внутри, которую невозможно оккупировать"
- "Путин не должен выиграть": Зеленский вспомнил разговор с Байденом после полномасштабного вторжения РФ
- Зеленский обратился к власти Венгрии и Словакии, чтобы они не боялись Украины в ЕС
- "Мир нам не подарят": Зеленский высказался об окончании войны
Смотрите на Youtube-канале ТСН.ua новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
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