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Призыв к Венгрии и обмен пленных: главные заявления Зеленского во время новогоднего обращения

Призыв к Венгрии и обмен пленных: главные заявления Зеленского во время новогоднего обращения

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото: Associated Press

Глава государства уделил внимание важным моментам.

Глава украинского государства выступил с традиционным обращением к нации.

В полночь 1 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский произнес традиционное новогоднее обращение.

В частности, говорил о:

Смотрите на Youtube-канале ТСН.ua новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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