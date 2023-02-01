Призывал "услышать Крым": и.о. главы департамента военно-технической политики Минобороны подал в отставку

Лиев призывал "услышать Крым" во время фейкового референдума российских оккупантов в 2014 году.

Александр Лиев сообщил, что написал заявление об увольнении с должности в. и. о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

Об этом Лиев сказал изданию "Цензор.НЕТ".

"Я вчера написал ему (министру обороны – ред.) сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление", – сообщил чиновник

Глава Минобороны Алексей Резников пока не рассматривал заявление Лиева, поскольку находится в командировке.

Заметим, накануне глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал сообщение, в котором вспомнил, как во время "референдума" в 2014 году Лиев призывал "услышать Крым", а также – о блокировании им украинских маяков в 2006 году.

Сам Лиев публикацию Шабунина назвал третьей волной обвинений против себя, содержащей только эти эпизоды. Чиновник также заверил, что через несколько месяцев после обращения нардепа якобы прошел проверку и детектор лжи в СБУ.

Напомним, издание "УП" со ссылкой на источники сообщило, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум топ-чиновникам из Минобороны: экс-замдиректору департамента госзакупок Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, а также экс-заместителю ГП "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко..

В то же время в СБУ сообщили, что объявили о подозрении в растрате государственных средств экс-руководителю Департамента госзакупок и поставке материальных ресурсов Минобороны. По данным следствия, подозреваемый закупил для ВСУ почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

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