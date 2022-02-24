Призываю Россию немедленно прекратить военные действия — Столтенберг

Это серьезное нарушение международного права.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает действия РФ в Украине.
"Решительно осуждаю неспровоцированную и вероломную атаку России на Украину. Атака ставит под угрозу жизнь большого количества людей", — отметил он в заявлении, — пишет "Интерфакс-Украина".
"Это серьезное нарушение международного права, угроза евроатлантической безопасности. Призываю Россию немедленно прекратить военные действия, соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что союзники по НАТО проведут встречу, чтобы обсудить эту ситуацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
Также Путин призвал украинских военных сложить оружие.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.