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Призываю Россию немедленно прекратить военные действия — Столтенберг

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Призываю Россию немедленно прекратить военные действия — Столтенберг

Associated Press

Это серьезное нарушение международного права.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает действия РФ в Украине.

"Решительно осуждаю неспровоцированную и вероломную атаку России на Украину. Атака ставит под угрозу жизнь большого количества людей", — отметил он в заявлении, — пишет "Интерфакс-Украина".

"Это серьезное нарушение международного права, угроза евроатлантической безопасности. Призываю Россию немедленно прекратить военные действия, соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО проведут встречу, чтобы обсудить эту ситуацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Также Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Напомним:

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