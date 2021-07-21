Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Призывы остановить "Северный поток-2" и цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

Призывы остановить "Северный поток-2" и цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США и Германия 21 июля 2021 могут объявить о договоренности по "Северному потоку-2". Читать дальше ->
  • Украинский конгрессный комитет Америки призвал Белый дом ввести санкции против компании, которая занимается строительством "Северного потока-2" и ее руководства. Читать дальше ->
  • В федеральном законодательном органе Соединенных Штатов Америки резко высказались против заключения договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2". Читать дальше ->
  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает о возможности появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта". Читать дальше ->
  • К сентябрю 2022 Всемирная организация здравоохранения планирует, что 70% населения в каждой стране получит прививку от коронавируса. Читать дальше ->

Новости недели: "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Зеленским и с Байденом

Новости недели: "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Зеленским и с Байденом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.