Призывы остановить "Северный поток-2" и цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США и Германия 21 июля 2021 могут объявить о договоренности по "Северному потоку-2". Читать дальше ->
- Украинский конгрессный комитет Америки призвал Белый дом ввести санкции против компании, которая занимается строительством "Северного потока-2" и ее руководства. Читать дальше ->
- В федеральном законодательном органе Соединенных Штатов Америки резко высказались против заключения договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2". Читать дальше ->
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает о возможности появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта". Читать дальше ->
- К сентябрю 2022 Всемирная организация здравоохранения планирует, что 70% населения в каждой стране получит прививку от коронавируса. Читать дальше ->