"Проблема — это Россия": в Госдепе США сказали, как Вашингтон в "Нормандии" может повлиять на переговоры по Донбассу

"Проблема — это Россия": в Госдепе США сказали, как Вашингтон в "Нормандии" может повлиять на переговоры по Донбассу

Дерек Шолль отметил, что Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы.

Советник Государственного департамента США Дерек Шолль считает, что участие Вашингтона в "нормандском формате" по Донбассу, что предлагает президент Владимир Зеленский, наверное, не то, что поможет решить проблему. Ведь агрессором является Россия, которая и есть проблемой.

Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль в интервью РБК-Украина.

Он заверил, что США стремятся поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Россию прекратить агрессию. Эту позицию, по его словам, президент Джо Байден четко донес Владимиру Путину на их встрече в Женеве месяц назад.

"Сейчас я считаю, что участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы... И опять-таки, это будет темой встречи президентов: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защититься", — сказал Дерек Шолль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобританию и Канаду. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: "G7" поддержала "нормандский процесс" и призвала Кремль снизить напряженность

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку