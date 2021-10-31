Проблемная "Дія": в Харькове на участке останавливали голосование

По данным общественной сети "ОПОРА", явка избирателей в Харькове по состоянию на 16:00 составила 22,7%.

Во время внеочередных выборов мэра Харькова глава УИК остановила процедуру голосования на участке №631261.

Об этом информирует Движение "Честно".

Так, один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании паспорта в приложении "Дія". Глава УИК решила временно прекратить работу участок, чтобы посоветоваться с коллегами.

"Глава участка сказала, чтобы закрыли дверь, пока изучат заявление и комиссия примет решение. В помещении остались члены комиссии, несколько избирателей и наблюдатели Движения "Честно". Здесь следует добавить, что на участке не было журнала для регистрации наблюдателей, где мы могли бы зарегистрироваться. В конце концов, 11 членов проголосовали, что не разрешают гражданину голосовать без паспорта и участок открыли", — говорит лидер Движения "Честно" Вита Думанская.

Отметим, что такие действия являются нарушением, ведь голосование должно проводиться с 8 до 20 часов без перерыва. Поэтому действия председателя избирательной комиссии могут квалифицироваться как препятствование волеизъявлению граждан.

По данным общественной сети "ОПОРА", явка избирателей в Харькове на 16:00 составила 22,7%.

В Харькове пять избирателей не смогли проголосовать по электронному паспорту.

Напомним, что в ЦИК советовали брать на голосование паспорт-книгу или ID-карту, а не документ в приложении "Дія".

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", – говорится в сообщении Центризбиркома.

Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней. Харьковчане выбирают мэра среди 10 кандидатов.

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