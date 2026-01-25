"Проблемных вопросов стало меньше": Зеленский о переговорах в Абу-Даби и территории Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби, в ходе которых обсуждался 20-пунктный план мира и ключевые проблемные вопросы.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Проблемных вопросов было очень много, но их стало меньше. Уже долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Причина ясна - они ставили это за цель и хотят ее достичь. На фронте они пока этого сделать не могут", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул позицию Украины относительно территориальной целостности: "Наша позиция по нашей территории: территориальная целостность, которую нужно уважать. Повторять не буду, все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем на территории чужой страны, которые могут быть вопросы к нам. Это две разные принципиальные позиции – украинский."

Президент добавил, что американская сторона пытается найти компромисс: "Мы идем на то, что общаемся в трехстороннем формате. Это первые шаги для того, чтобы найти тот же компромисс. Но для компромисса надо, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. И американская сторона тоже".

Напомним, что вчера, 24 января, в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Следующий раунд переговоров может состояться в Абу-Даби на следующей неделе.

По информации издания The New York Times, первые личные переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками завершились в субботу "на редкой положительной ноте".