Проблемы с мобилизацией в Украине: в Раде назвали недостатки призыва и работы ТЦК

Одна из проблем мобилизации – комплектация по принципу количества, а не качества.
Проблемы с мобилизацией в Украине связаны и с расслабленностью общества "победой уже завтра", отбором на военную службу и методами работы ТЦК.
Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала в интервью изданию "Телеграф".
Проблемы мобилизации
Бобровская отметила, что одна из проблем мобилизации – комплектация по принципу количества, а не качества. Еще одна проблема – отношение к рядовому военному в армии в целом.
"Отдельный вызов – возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество – командирам нереально трудно приводить в сознание или командовать бойцами, у которых имеются зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе”, – пояснила народная депутат.
Бобровская обратила внимание на то, что ТЦК и СП находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск. По словам политика, это означает приоритетность обеспечения комплектации бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам.
Членкин комитета по нацбезопасности также указала, что общество возмущается тем, что, например, в Киеве или Одессе военкоматы буквально закрывают глаза на ночные клубы, а в районах и селах забирают на службу всех мужчин.
К слову, Бобровская также ответила, почему мужчин массово мобилизуют из сел, а не из ночных клубов в городах.
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