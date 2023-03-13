"Проблемы с позвоночником и геморрой": Арестович заметил интересную деталь со встречи Путина и Кадырова

Политический и военный обозреватель Алексей Арестович считает, что пропагандисты показали Путина и Кадырова вместе, чтобы россияне считали, что "вожди работают".

Об этом он сказал 12 марта в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Такое впечатление, что Кадырова приволокли к Путину и показали в выгодном ракурсе, когда меньше видна его раздутость. Нам хотели показать, как два вождя руководят ситуацией. Путин настолько нервно зацепился за стол, что видно, что человеку просто физически тяжело сидеть. Злые языки утверждают, что у него проблемы с позвоночником и геморрой. Эта встреча — это месседж. Это делается либо в ответ на запрос общества, либо ходят слухи о болезнях", — сказал Арестович.

Напомним, диктатор Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле рабочую встречу. Примечательно, что Кадыров зачитывал текст из бумажки, которую напечатали очень заглавными буквами.

Ранее Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень отечно, а на видео он часто не может открыть глаза.

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