Проблемы с зарплатами для военных: депутат сделала новое заявление

Народный депутат Роксолана Пидласа

Народный депутат, глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа взялась отрицать угрозу задержек зарплат украинским военным, о которой сама же заявила в интервью.

Об этом Пидласа написала в Сети.

Депутат убеждает, что задержек с выплатами военным не будет, потому что для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения облигаций внутригосударственного займа.

Пидласа прокомментировала собственное интервью для «РБК-Украина» и выделила ключевые моменты относительно изменений в государственный бюджет-2025 из разговора. Политик сообщила о необходимости увеличить расходы госбюджета на оборону на около 300 млрд грн. Для этого Министерство финансов Украины готовит законопроект и зарегистрирует его «в первых числах октября».

«Эти изменения станут возможными тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды», — отметила депутат, добавив, что «прогноз очень оптимистичный».

По ее словам, законопроект надо проголосовать в целом до 1 ноября.

"Задержек выплат военным быть НЕ может и не будет, потому что для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ», — заверила Пидласа.

Напомним, в интервью «РБК-Украина» Пидласа заявила, что достаточно денег на зарплаты для армии есть только до 1 ноября, после чего средств будет недостаточно. Депутат объяснила, что социальные расходы (даже если их сократить) невозможно перенаправить на оборону, поскольку они финансируются международными партнерами. Пидласа отметила, что Украина должна прямо говорить с партнерами: самая большая проблема — не вооружение, а денежное обеспечение в оборонном секторе.