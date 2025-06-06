Китай может завершить войну быстрее, чем Трамп: известный эксперт объяснил, почему Пекин до сих пор колеблется

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Может ли Си Цзиньпин остановить войну в Украине и тем самым добиться того, чего Трампу до сих пор не удалось? Такая возможность существует, но связь между Москвой и Пекином прочна.

Об этом говорится в статье Александра Герлаха для Focus online.

Дональд Трамп объявил, что завершит войну России против Украины в течение одного дня. Этот период примерно соответствует продолжительности внимания, которую президент США может посвятить определенному вопросу.

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«Трампа еще больше разочаровывает то, что ни страна-агрессорка Россия, ни Украина не делают быстрых шагов в его пользу. Президент США хочет изобразить себя президентом мира и получить Нобелевскую премию за свой успех, ранее удостоившийся его ненавистный предшественник Барак Обама», — говорится в статье.

Из-за тирад Трампа Китай потерял свою актуальность

Пока мир наблюдает за Трампом и его тирадами в отношении Киева и Москвы, другой международный игрок, который мог бы положить конец войне, продолжающейся более трех лет, ускользнул из виду: Китайская Народная Республика.

Лидер Пекина Си Цзиньпин остается непоколебимым в своей поддержке Кремля. Незадолго до начала войны в конце февраля 2022, после встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Си подчеркнул, что их «связывает особая дружба».

«Как и Москва, Пекин считает Украину и НАТО настоящими виновниками войны. Трамп также неоднократно высказывал эту точку зрения, утверждая, что они с Си тоже являются друзьями. Подобные заявления от Си не зафиксированы», — отметил автор статьи.

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Александр Герлах считает, что в сложившейся ситуации, когда торговая война между США и Китаем обостряется, Трамп может попросить Си использовать свое влияние в Москве в обмен на уступки по штрафным тарифам.

Пекин боится провала и утраты лица

Хотя китайские дипломаты подчеркивают нейтралитет своей страны и готовность посредничать в мирных переговорах, Пекин пока не смог сделать ничего существенного в этом отношении.

Отчасти это объясняется тем, что Китай опасается неудачи и, как следствие, потери авторитета. Во-вторых, Пекин не торопится и может ждать, пока все усилия администрации Трампа сойдут насмарку, тем самым повышая цену собственного участия в этом деле.

Действительно, политический подход Китая является долгосрочным, что резко контрастирует с краткосрочностью Трампа. Именно поэтому телефонный разговор между двумя лидерами прошел только после месяцев подготовки.

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Встречи на высоком уровне — это долгосрочная подготовка должностных лиц китайской администрации; ничто не остается на свободу случая. Пекин не верит в непринужденный, неформальный подход, обычно работающий для американцев. Администрация Си также опасалась, что Трамп обманет китайского президента перед камерами.

Приманка Трампа не работает на Путина

Автор статьи отмечает не потому, что Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно отмечали, что не позволят Соединенным Штатам разделить их. Две страны объединяет ненависть к либерально-демократическому строю, возглавляемому Соединенными Штатами. Этот отказ мощнее любого предложения по расширению экономического сотрудничества, которым Трамп пытался заманить Путина.

Кроме того, сомнительно, слушал бы Путин Си, если бы тот действительно защищал интересы украинцев.

Это основная причина поддержки Пекином агрессивной войны России. В ответ Москва пообещала полную поддержку Пекина в отношении Тайваня. Если Си нападет на этот демократический остров, он может рассчитывать на дипломатическую и военную поддержку Москвы.

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Трамп, вероятно, готов к любому соглашению

Ни Россия, ни Китайская Народная Республика не заинтересованы в подрыве этих комфортных отношений между двумя государствами. Сама перспектива освобождения от штрафных тарифов Вашингтоном в обмен на убедительную мирную инициативу может побуждать Пекин к переосмыслению ситуации — хоть и не в ущерб России, а скорее Украине.

Трамп, имея в виду успех во внешней политике и Нобелевскую премию мира, вероятно, будет готов согласиться на любое соглашение, которое могло бы заключить Си. Это соглашение, безусловно, предполагало бы отказ Киева от территории и членства в НАТО. Украинцы не захотят пойти на это.

«Трамп, Путин и Си, в свою очередь, могут заклеймить Зеленского как упрямого. Президент Украины Зеленский уже обратился в Пекин за посредничеством. Сделает ли он это снова, учитывая нынешнюю ситуацию, под вопросом. Путин готов продолжать войну, пока у Украины не останется другого выбора, кроме как принять такое предложение Пекина и Вашингтона», — резюмирует автор статьи Александр Герлах.