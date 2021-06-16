Продиктовал условия Украине, похвалил Байдена, но ни о чем конкретном не договорился: главные заявления Путина на пресс конференции

Президент РФ оправдался за слова Байдена о "Путине убийцу "и добавил, что все же нашел общий язык с ним. Однако ни о каких конкретных договоренностях Путин так и не сообщил.

16 июня в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, за которой наблюдал без преувеличения весь мир. Двое мировых лидеров в течение четырех часов вели переговоры, после чего Путин провел пресс-конференцию, а после него выступил Байден.

ТСН.ua собрал главные тезисы президента РФ во время его 1-часового общения с прессой. Путин наговорил немало об обязательствах перед Украиной, уважении к Байдену (несмотря на то, что тот назвал Путина "убийцей"), заключении Навального и возвращении послов в Москву и Вашингтон.

"Мы готовы способствовать только в реализации Минских соглашений": Путин об Украине

Тема Украины затрагивалась, но не очень подробно, заявил Путин. Важным было его заявление о том, что единственное обязательство России перед Украиной — это выполнение Минских соглашений по Донбассу. Украинская сторона, по его мнению, их выполнять не хочет (речь идет об особом статусе Донбасса, амнистии, выборы до передачи контроля над границей). Далее Путин перечислил предложения Украины по урегулированию конфликта и заявил, что они неприемлемы.

"Что предложила Украине. Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Во-вторых, они предложили закрыть границу между Россией и Украиной на этой части. И в-третьих — выборы провести через 3 месяца после этих двух шагов. Не надо быть юристом и иметь специальное образование, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениями противоречит ", — подчеркнул Путин.

Российский лидер также сообщил, что с его мнением о выполнении Минских соглашений якобы согласился Байден.

"Относительно возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась "мазком". Здесь нечего обсуждать", — коротко резюмировал Путин. Путин похвалил Байдена и рассказал про их разговор с глазу на глаз

Путин заявил, что 2 часа с глазу на глаз разговаривал с Байденом во время женевского саммита и акцентировал, что на переговорах он увидел "проблески доверия". "Повторяю — разговор был очень конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти 2 часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", — подчеркнул Путин.

Журналисты поинтересовались у главы Кремля, как он расценил слова Байдена о том, что "Путин убийца". Путин в свою очередь сообщил, что они с Байденом все же нашли взаимопонимание. "После этого президент Байден мне позвонил и мы поняли друг друга. Меня его объяснения устроили. Он предложил нам встретиться. Это же его инициатива. Мы встретились и я еще раз убедился, что президент Байден — это очень умный человек, он опытный", — сказал президент страны-агрессора. Также Путин оправдался за слова Байдена об убийце, заявив, что в "США постоянно в кого-то стреляют". "Кто убийца. Вы посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, среди них есть и лидеры различных организаций. Там слова не успеешь сказать и уже стреляют. И это не зависит от того, есть ли рядом дети. Вот я помню, бросила женщина машину, а ей в спину стреляют. Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали. Допустим, что это ошибка. а расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданского населения в Ираке — это такое. Кто за это отвечает, кто убийца? ", — сказал Путин. Впрочем Путин заявил, что ему так и не удалось определить с американским коллегой Джо Байденом общие "красные линии", что могло бы стабилизировать отношения России и США. Он лишь отметил, что договорился с Байденом работать совместно по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Послы вернутся в Москву и Вашингтон

Путин заявил, что Россия и США приняли решение о возвращении послов своих стран в дипломатических ведомств в Москве и Вашингтоне после взаимной высылки. У него с Байденом был разговор о взаимном обмене заключенных граждан.

"МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение", — сказал Путин и добавил, что не увидел враждебности во время переговоров с Байденом.

"Он сознательно хотел быть задержанным": Путин о Навальном

Глава Кремля прокомментировал ситуацию вокруг заключения оппозиционера Алексея Навального. Ничего нового Путин не сказал, а в очередной раз обвинил Навального в нарушении российского законодательства.

"Проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно хотел быть задержанным (после возвращения из Германии. - Ред.). Он сделал то, чего он хотел", — резюмировал президент.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Во-первых, человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Его требовали органы власти на регистрацию. Только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не появился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск ", — сказал Путин

По итогам встречи Россия и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности, но приглашениями для взаимных визитов не обменялись. Путин констатировал, что "определенные условия для этого еще не созрели".

Новости мира: Навальный, война в Донбассе и кибератаки - заявления Путина на пресс-конференции в Женеве

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