Мерц очертил красные линии для мира в Украине

Лидер ХДС Фридрих Мерц. / © Associated Press

Реклама

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия и Европа поддерживают Украину в ее оборонной борьбе против России.

Об этом он сказал на небольшой партийной конференции в Берлине, сообщает NTV.

"Это несовместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными средствами, особенно не вопреки... провозглашенной воле самой Украины", - отметил политик.

Реклама

Он также выразил надежду, что США и европейские страны и дальше будут совместно поддерживать Украину. Кроме того, Мерц выразил надежду, что переговоры в Риме, в частности, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях похорон Папы Франциска, могут стать началом серьезного мирного процесса.

Ранее мы писали, что Киев готовит план Б на случай провала мирного плана США.