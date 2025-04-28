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Мерц очертил красные линии для мира в Украине
Он выразил надежду, что США и европейские страны и дальше будут совместно поддерживать Украину.
Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия и Европа поддерживают Украину в ее оборонной борьбе против России.
Об этом он сказал на небольшой партийной конференции в Берлине, сообщает NTV.
"Это несовместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными средствами, особенно не вопреки... провозглашенной воле самой Украины", - отметил политик.
Он также выразил надежду, что США и европейские страны и дальше будут совместно поддерживать Украину. Кроме того, Мерц выразил надежду, что переговоры в Риме, в частности, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях похорон Папы Франциска, могут стать началом серьезного мирного процесса.
Ранее мы писали, что Киев готовит план Б на случай провала мирного плана США.