Продление санкций ЕС против России: Орбан выдвинул ультиматум Украине

Политик хочет, чтобы Украина разрешила транзит газа РФ через свою территорию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украине условия для продления санкций ЕС против агрессорки России. Речь идет о продлении транзита российского газа.

Об этом говорится в заявлении венгерского политика, сообщает Bloomberg.

По его словам, будто Будапешт не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток. Это позволяет сейчас помогать Словакии, говорит Орбан. Впрочем, действия Киева, заявляет политик, спровоцировали удорожание бензина в Венгрии. По мнению Орбана, санкции ЕС против Российской Федерации обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

"Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться", — заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер отмечает, что Украина должна возобновить транзит российского газа и гарантировать, что не прекратит трансповертывание нефти.

"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", – сказал он.

Кроме того, глава Венгрии подверг критике Европейский Союз за то, что он якобы больше поддерживает Украину, чем страны Центральной Европы, которые являются членами ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии призвал снять санкции Европейского союза против агрессорки России. Мол, "время перемен настало".

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