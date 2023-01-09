"Продолжаем дипломатический марафон": Зеленский пообещал хорошие новости для Украины после переговоров с партнерами

С президентом Словении и премьерами Чехии, Португалии и Северной Македонии Зеленский говорил об увеличении оборонной поддержки, о необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализации всех элементов нашей формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел еще четыре этапа переговоров с партнерами. Зеленский продолжил дипломатический марафон, начавшийся еще в прошлом году с визита в Вашингтон.

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения к украинцам 9 января.

"В течение этого дня – премьер-министр Чехии, президент Словении, премьер-министр Португалии, премьер-министр Северной Македонии. Со всеми я говорил об увеличении оборонной поддержки нашего государства, о необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и о реализации всех элементов нашей формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания за совершенное террористов", — рассказал он.

Владимир Зеленский пообещал хорошие новости для Украины.

"И очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, в канун нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов", — отметил президент.

Напомним, следующая, восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 января 2023 года. В заседании примут участие главы оборонных ведомств 50 стран мира.

Зеленский за 9 января: результатом тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса

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