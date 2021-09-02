"Продолжаем отстаивать общие ценности": Зеленский встретился с конгрессменами из группы поддержки Украины

"Продолжаем отстаивать общие ценности": Зеленский встретился с конгрессменами из группы поддержки Украины

Глава государства поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне, за участие в праздновании 30-летия восстановления независимости Украины и первом саммите Крымской платформы.

В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Президент Украины отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает Офис президента.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", — сказал он.

Глава государства предложил американской стороне принять участие в реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Владимир Зеленский также ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются в Украине.

"Мы делаем решительные шаги для ускорения реальной трансформации Украины и имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционной политикой и судебной реформой", — подчеркнул он.

Значительное внимание собеседники уделили вопросам безопасности ситуации вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

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Отдельной темой для диалога стала политика безопасности проблематика, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток — 2".

"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении "Северного потока — 2" могут стимулировать РФ договоренностям и их соблюдение", — убежден Владимир Зеленский.

Президент также выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере образования.

Также он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украину.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и Соединенные Штаты Америки для эвакуации своих граждан из этой страны.

Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур со своей стороны отметила активность, амбициозность и лидерство президента Украины в осуществлении масштабных преобразований и реформ в Украине, что не удавалось ранее.

Она заверила президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в нашем государстве.

Напомним:

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

в Вашингтоне. А 1 сентября Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, которая длилась дольше запланированного протоколом времени. Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

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