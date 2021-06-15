Продолжает ли Байден считать Путина убийцей: ответ президента США

Байден назвал Путина "достойным противником".

Президент США Джо Байден накануне саммита в Женеве назвал своего российского коллегу Владимира Путина "достойным противником".

Соответствующее заявление американский лидер озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в понедельник, 14 июня, пишет Politico.

"Я встречался с ним. Он умный. Он жесткий, — высказался Байден. — И я обнаружил, что он (...) — достойный противник".

Когда президента США спросили, продолжает ли он считать Путина "убийцей", глава американского государства рассмеялся, а затем сказал: "Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно".

Байден также высказал мнение о том, что этот вопрос не имеет большого значения с точки зрения его встречи с Путиным, которая состоится в Женеве 16 июня.

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Напомним, что саммиту предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично назвал Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой.

Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с "Большой семеркой", НАТО и Европейским Союзом.

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