Продолжается сложная дискуссия: Подоляк рассказал о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

О чем договариваются стороны, официально неизвестно.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 15 марта сообщил о возобновлении переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются сложные дискуссии.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Переговоры возобновились. Идет довольно трудная дискуссия сторон", — отметил он.
О чем договариваются стороны, официально неизвестно.
Напомним, Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны.
14 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах Украины и России взята техническая пауза до 15 марта.
Читайте также:
- Отсутствие законов и работы: в СНБО рассказали, что бы угрожало Украине в случае разделения на "республики"
- "В Мариуполе мы погибнем, надо рисковать": история женщины, которая смогла вырваться из окруженного оккупантами города
- Центр противодействия дезинформации предостерегает людей, чтобы не верили россиянам