Продолжается сложная дискуссия: Подоляк рассказал о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

Продолжается сложная дискуссия: Подоляк рассказал о возобновлении переговоров между Россией и Украиной

О чем договариваются стороны, официально неизвестно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 15 марта сообщил о возобновлении переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются сложные дискуссии.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Переговоры возобновились. Идет довольно трудная дискуссия сторон", — отметил он.

О чем договариваются стороны, официально неизвестно.

Напомним, Зеленский рассказал о переговорном процессе с Россией о завершении войны.

14 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах Украины и России взята техническая пауза до 15 марта.

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