Продолжается стратегическая игра: в СНБО объяснили подход США к войне России против Украины

То, что сейчас делают США, – это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других актеров.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать разные сценарии", — подчеркнул Коваленко.

Такой подход может быть полезен в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций.

"Идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что США противостоят и России, и Китаю. Украина же есть в сфере стратегических интересов США", – заключил руководитель ЦПИ СНБО.

Ранее заявил в среду, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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