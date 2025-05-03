Продолжать или заканчивать войну: шведский аналитик объяснил, какой вариант лучше для Украины

Андерс Аслунд о войне

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Продолжение войны выгоднее для Украины, чем заключение мирного соглашения с Россией.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд.

Он отметил, что унизительное и временное перемирие с российскими агрессорами не даст Украине никаких преимуществ.

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«Пока, по сути, существует два возможных варианта: либо Украина подписывает что-то совершенно унизительное и неприемлемое — фактически лишь временное перемирие, либо война продолжается. Второй вариант выглядит лучше, ведь Украина держится уверенно и достойно, а Европа демонстрирует решительную поддержку. После унизительного приема президента Зеленского в Белом доме 28 февраля Европа, за исключением Венгрии, консолидировалась вокруг Украины. Военная промышленность ЕС вместе с сильными украинскими стартапами уже готовится к увеличению объемов и темпов снабжения вооружениями. В этом году Украина получит около 100 миллиардов долларов западного финансирования», — объяснил Аслунд.

Он подчеркнул, что переговоры с российскими агрессорами сейчас не принесут никаких реальных результатов, потому нет смысла их продолжать.

«Итак, финансирование уже обеспечено, но я не вижу никакой реальной возможности, что из этих переговоров получится нечто содержательное. Показательно, что во время визита Виткоффа в Москву он прибыл без помощника, тогда как Путин принимал его в присутствии Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева. Я знаю обоих — Дмитриев достаточно искусный и опытный игрок. Сергей Лавров больше не выполняет функции министра иностранных дел — примерно так же, как Марк Рубио здесь, в Вашингтоне. Лавров выступает в качестве рупора пропаганды — не хуже Соловьева или Симоньян», — добавил он.

Аслунд убежден, что главная цель Путина — повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы завершить войну на выгодных для себя условиях.

«Ситуация выглядит именно так: Лавров не вовлечен ни в какие реальные переговоры, по крайней мере, насколько я понимаю. И вообще не стоит считать, что какие-то настоящие переговоры вообще ведутся. Напротив — Путин просто пытается соблазнить Виткоффа, а из-за него — повлиять на Трампа», — подытожил Аслунд.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к перемирию на 30 дней, а не о предложенном трехдневном российском.

Мы ранее информировали, что Украина может получить значительный пакет военной помощи в размере $30 миллиардов уже в следующем году, благодаря решению о предоплате американских инвестиций из фонда на 2026 год.