"Продолжаю работать дома": пресс-секретарь Белого дома Псаки не поехала с Байденом в турне из-за коронавируса

"Продолжаю работать дома": пресс-секретарь Белого дома Псаки не поехала с Байденом в турне из-за коронавируса

Она заверила, что не контактировала с высокопоставленными руководителями в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что заразилась коронавирусом.

Об этом она написала в Twitter.

Псаки 27 октября узнала, что ее родственники заразились коронавирусом, поэтому она решила не ехать вместе с президентом США Джо Байденом в поездку в Европу.

"С тех пор я на карантине. Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным", - заметила Псаки.

Она уточнила, что после этого не контактировала с высокопоставленными руководителями в Белом доме.

Президента США Псаки, по ее словам, видела 26 октября, находилась почти в двух метрах от него. "Оба мы были в масках", - уточнила пресс-секретарь.

"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома", - написала Псаки.

Байден сейчас проводит турне по Европе. На выходных он принял участие в саммите G20 в Риме.

Добавим, что мировые лидеры планируют вакцинацию 70% населения Земли к середине 2022 года.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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