Продолжаются "дипломатические войны" — Центр противодействия дезинформации о выведении из стран российских послов

Продолжаются "дипломатические войны" — Центр противодействия дезинформации о выведении из стран российских послов

Такими действиями европейское дипломатическое сообщество осуждает военные преступления российских оккупантов в Украине.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о продолжении "дипломатических войн".

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Швеции приняло решение о выдворении из страны трех российских дипломатов.

"Сегодня МИД решил выдворить трех российских дипломатов, чья работа в Швеции не соответствовала Венской конвенции", — заявила глава шведского ведомства Анн Линде.

На минувшей неделе о выдворении дипломатов РФ заявили в МИД Дании – 15 человек и Италии – 30 человек. Вчера правительство Германии признало 40 российских дипломатов "персонами нон решётки", во Франции – 35 дипломатов, в Словакии – 35, в Испании – 27, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны. Всего за последние две недели было выдворено из стран ЕС более 150 российских дипломатов.

Такими действиями европейское дипломатическое сообщество осуждает военные преступления российских оккупантов в Украине.

"Вместе победим! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

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