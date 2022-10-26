Продолжение давления на варварский режим Путина: новый британский премьер подчеркнул солидарность с Украиной

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о непреклонной поддержке украинского государства.

Об этом пишет пресс-служба главы британского правительства.

«Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо, и президент Зеленский может рассчитывать на то, что британское правительство и дальше будет проявлять солидарность с Украиной», – говорится в сообщении.

Он также подчеркнул необходимость работы МАГАТЭ в Украине ради ядерной безопасности и прозрачности, а также для опровержения дезинформаций.

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«Оба лидера согласились с необходимостью продолжения давления на варварский режим Путина путем продления экономических санкций», — сообщает пресс-служба британского лидера.

Премьер-министр поблагодарил украинского президента за поздравление с назначением и надеется, что они вскоре встретятся лично.

Напомним, что украинский президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с вступлением в должность.

Заметим, что последний стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс ушла с должности спустя менее двух месяцев с момента ее избрания главой правительства страны.

В первой речи он заявил, что развязанная российским президентом Владимиром Путиным война в Украине привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всем мире.

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