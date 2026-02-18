Продолжение переговоров с Россией с новыми участниками: Зеленский оценил встречу в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что еще в этом месяце состоится новый раунд переговоров с Россией, к которым присоединятся представители европейских стран.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в среду, 18 февраля.

«Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы — Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участницей процесса. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, что эту позицию услышали», — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в результате переговоров, и дал свою оценку встрече в Женеве, состоявшейся 17-18 февраля.

«По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно», — отметил он.

Президент добавил, что одной из тем переговоров с россиянами был «гуманитарный трек».

«Нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих — вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение», — подытожил он.

Напомним, глава Офиса президента, участник украинской делегации Кирилл Буданов назвал трехсторонние переговоры в Женеве с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки непростыми.

Как стало известно, в рамках мирных переговоров в Женеве глава украинской делегации Рустем Умеров лично встретился с руководителем делегации РФ Владимиром Мединским без представителей США.