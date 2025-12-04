- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1129
- Время на прочтение
- 1 мин
Продолжение переговоров Украины и США и взрывы в России: главные новости ночи 4 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 декабря 2025 года:
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для дальнейших переговоров — СМИ Читать далее –>
Стефанишина подтвердила повторную встречу Умерова с Виткоффом в США Читать далее –>
Европейские лидеры предостерегают: уступки Путину в Украине могут развязать ему руки для давления на другие государства — AP Читать далее –>
В российском Орле раздалось до 10 взрывов: местные сообщают об атаке дронов Читать далее –>
В Ставропольском крае РФ химическое предприятие атаковали «добрые дроны» - соцсети Читать далее –>