Политика
1129
1 мин

Продолжение переговоров Украины и США и взрывы в России: главные новости ночи 4 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 декабря 2025 года:

  • Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря для дальнейших переговоров — СМИ Читать далее –>

  • Стефанишина подтвердила повторную встречу Умерова с Виткоффом в США Читать далее –>

  • Европейские лидеры предостерегают: уступки Путину в Украине могут развязать ему руки для давления на другие государства — AP Читать далее –>

  • В российском Орле раздалось до 10 взрывов: местные сообщают об атаке дронов Читать далее –>

  • В Ставропольском крае РФ химическое предприятие атаковали «добрые дроны» - соцсети Читать далее –>

1129
