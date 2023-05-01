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"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали фото Буданова и Малюка на улицах Москвы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4977
Время на прочтение
2 мин
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"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали фото Буданова и Малюка на улицах Москвы

Буданов и Малюк появились в Москве. Пока только на фото / Фото: Фото из социальных сетей

Юсов пошутил, что руководители украинских спецслужб появились в Москве "пока только на фото".

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал появление фото руководителя украинской разведки Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка на улицах Москвы.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Юсов пошутил, что это "пока только фото".

"Вся сила режима Путина, которую можно только вообразить, сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление – пока мы говорим об изображении – руководителей украинских спецслужб", – сказал представитель ГУР.

В ГУР прокомментировали эти фото / © Фото из социальных сетей
В ГУР прокомментировали эти фото / Фото: Фото из социальных сетей

Юсов пообещал, что продолжение "продолжение следует", в том числе с участием самих россиян. По его мнению, в РФ есть большое количество граждан – как этнических россиян, так и коренных народов, – которые уже готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что эта ситуация в РФ – это внутренняя оккупация.

"Они борются и проявляют свою готовность совершенно по-разному", – подытожил представитель ГУР.

Разведка обещает, что
Разведка обещает, что "продолжение следует"
©

Напомним, что на улицах Москвы неизвестные расклеили листовки с фотографиями главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка и подписями "наш президент".

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Дата публикации
Просмотры
4977
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