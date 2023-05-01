"Продолжение следует": в ГУР прокомментировали фото Буданова и Малюка на улицах Москвы

Юсов пошутил, что руководители украинских спецслужб появились в Москве "пока только на фото".
Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал появление фото руководителя украинской разведки Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка на улицах Москвы.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Юсов пошутил, что это "пока только фото".
"Вся сила режима Путина, которую можно только вообразить, сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление – пока мы говорим об изображении – руководителей украинских спецслужб", – сказал представитель ГУР.
Юсов пообещал, что продолжение "продолжение следует", в том числе с участием самих россиян. По его мнению, в РФ есть большое количество граждан – как этнических россиян, так и коренных народов, – которые уже готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что эта ситуация в РФ – это внутренняя оккупация.
"Они борются и проявляют свою готовность совершенно по-разному", – подытожил представитель ГУР.
Напомним, что на улицах Москвы неизвестные расклеили листовки с фотографиями главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка и подписями "наш президент".
Читайте также: