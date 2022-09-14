Продолжение "зернового соглашения": Генсек ООН провел переговоры с Путиным

В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".
Об этом заявил Гутерреш в ходе пресс-конференции.
По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.
"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу" и ее продление и возможное расширение", — заявил Гутерреш.
Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".
По словам Гутерреша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".
Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна. Соглашение начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.
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