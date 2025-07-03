Продолжит ли ЕС военную помощь Украине: фон дер Ляйен сделала заявление

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины оружием является приоритетом, и для этого существуют необходимые финансовые инструменты. Она подробно остановилась на механизмах, позволяющих продолжать такую помощь.

Об этом она заявила на пресс-конференции в четверг, 3 июля.

Инвестиции и совместные закупки как механизмы поддержки

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что у ЕС есть даже не один путь для финансирования военной поддержки Украины.

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«Я считаю, что финансовые возможности действительно есть для поддержки Украины. С одной стороны, национальная налоговая гибкость, направленная для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также совместная программа закупки, которая позволяет напрямую инвестировать в Украину, в оборонную промышленность», — отметила она.

Это свидетельствует о двустороннем подходе, объединяющем гибкость национальных бюджетов стран-членов ЕС и скоординированных действиях на уровне сообщества европейских государств.

Соответствие стандартам НАТО и безопасность Европы

Президент Еврокомиссии также добавила, что украинский оборонный сектор имеет значительный потенциал, и его поддержка отвечает требованиям НАТО.

«Как вы уже отметили, оборонная промышленность имеет больший потенциал. Кроме того, это отвечает требованиям НАТО. То есть, собственная безопасность, безопасность Украины и достижение целей, поставленных в НАТО», — сказала она.

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Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула стратегическое значение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс не только для Украины, но и для укрепления коллективной безопасности Европы и Североатлантического альянса.

Напомним, Дания бьет тревогу из-за остановки военной помощи Украине от США. Мэтте Фредериксен заявила, что если США не предоставят Украине необходимое оружие, это станет серьезным ударом для Украины, Европейского Союза и НАТО.