Продолжит стратегию прошлой власти: Германия не будет поставлять оружие Украине

Тем не менее, канцлер Германии предупредил РФ о серьезных политических и экономических последствиях возможного вторжения.
Германия не изменит свою позицию и продолжит выступать против поставки оружия в Украину.
Об этом заявил новый кнацлер ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он сказал, что продолжит "мудрую стратегию прошлой власти" не экспортировать вооружение в Украину.
"Мы не меняли эту стратегию, когда пришли к власти" — сказал он.
Однако Шольц признал, что стягивание российских войск к границам Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Канцлер предупредил РФ о серьезных политических и экономических последствиях возможного вторжения.
"Понятно, что придется заплатить высокую цену (России — ред.), если будет военное вторжение в Украину. Будем обсуждать разные варианты", — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Германия остановить "Северный поток-2" в случае нападения России в Украину.
Канцлер заверил, что Берлин в рамках переговоров работает над тем, чтобы сберечь территориальную целостность Украины и не допустить агрессии против нашего государства.
Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.
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