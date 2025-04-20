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Продолжится ли перемирие после Пасхи: в США отреагировали на предложение Украины
В Госдепе заверили, что Соединенные Штаты остаются привержены полному прекращению огня в Украине.
США считают, что полное прекращение огня крайне необходимо, и поддерживают предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении «пасхального перемирия» на 30 дней.
Об этом заявили в Государственном департаменте США в комментарии для «Суспільного».
«Мы хотели бы, чтобы это [“пасхальное перемирие” — ред.] продолжилось после воскресенья, 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушение и закончить эту войну», — сказал спикер Госдепартамента.
Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не отдавал приказа продолжить «перемирие» по случаю Пасхи. Время его завершения остается неизменным — до конца суток 20 апреля.
Ситуацию также прокомментировал Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Россия до сих пор не дала официального ответа на украинское предложение о продлении режима тишины на 30 дней.
Также напомним, военнослужащие ВСУ на линии фронта не воспринимают всерьез разговоры об объявленном Путиным «пасхальном перемирии». Боевой медик, которая объяснила отношение бойцов к «перемирию», считает, что на честные переговоры с россиянами вообще невозможно надеяться.