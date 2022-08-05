"Продовольственный кризис можно будет преодолеть": Зеленский рассказал, как продвигается вывоз зерна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из портов Одессы и Черноморска 5 августа вышли три судна с зерном на экспорт – около 60 тыс. тонн кукурузы на борту.

Кроме того, в Украине ожидается такой урожай зерновых и масличных, что соответствует прогнозам.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении.

"Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт – из Одессы и Черноморска. Почти 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Ирландии, Британии. В порт Черноморска направляется первое с 24 февраля новое судно на загрузку", – сообщил президент.

Он подчеркнул, что главное сейчас – постоянное наращивание экспорта.

"В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии. Но не только там", — пояснил Зеленский.

Он отметил, что в этом году в Европе значительно больший спрос на продовольствие, чем предполагалось, и европейский урожай меньше из-за жары. А вот украинский урожай зерновых и масличных, скорее всего, будет соответствовать прогнозам. Ожидается более 65 миллионов тонн.

"Поэтому, если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе, часть по безопасности, не допустят новых российских провокаций по отношению к нашему экспорту, то продовольственный кризис, который был столь угрожающим для мири, можно будет преодолеть", — отметил глава государства.

Напомним, 5 августа из порта Одессы и Черноморска уже отправились три судна с кукурузой, в общей сложности – 57 тыс. т. Зерно на трех сухогрузах направляется в Великобританию, Ирландию и Турцию.

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