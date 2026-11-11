ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
267
Время на прочтение
3 мин

«Продуктивные» переговоры, но без прорыва: Sky News о преждевременном оптимизме после встречи в Абу-Даби

По итогам переговоров Украины, США и России в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виткофф и Кушнер

Виткофф и Кушнер / © Associated Press

Переговоры в Абу-Даби о завершении войны в Украине снова назвали «продуктивными», однако громкие оценки пока не подкреплены прорывом в ключевых вопросах. Более того, подобные оптимистичные заявления американских переговорщиков уже звучали не раз.

Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News Айвора Беннетта.

По итогам последнего раунда переговоров удалось договориться разве что об очередном обмене военнопленными — в то время как территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и участие Европы остаются нерешенными.

«От россиян звучали заявления о „взаимном понимании“, в то время как украинцы говорили о „благоприятном импульсе“ для решения вопроса до конца года. Но я считаю, что это было скорее проявлением признательности американским посредникам, чем реальным обновлением информации о текущем положении дел», — говорится в материале.

По оценке корреспондента Sky News, на указывают заявления главы российской делегации Владимира Мединского. Его комментарии по гарантиям безопасности и участию Европы в дальнейших переговорах не свидетельствуют о готовности Москвы отступать от своих требований. В частности, говоря об архитектуре безопасности, он заявил, что нынешнюю систему нужно «вылечить». По его словам, мир нуждается в «новой, современной, обновленной системе безопасности», которая «не будет ставить ни одну страну в невыгодное положение».

За этой риторикой стоит давняя позиция Кремля: Москва считает, что нынешняя система европейской безопасности якобы ущемляет ее интересы. Кроме того, агрессор Россия воспринимает НАТО как угрозу и стремится к сокращению военного присутствия Альянса в Восточной Европе.

Не менее пренебрежительными стали слова Мединского о возможном участии европейских представителей в предстоящих переговорах. Он заявил, что Европа сможет приобщиться к переговорам только тогда, когда проснется ее совесть.

«В этом вопросе, безусловно, никто не ходит вокруг — Россия хочет, чтобы Европа кардинально изменила свою позицию, прежде чем позволит ей сесть за стол переговоров», — говорится в статье.

Очевидно, такая риторика свидетельствует о том, что Кремль и дальше пытается диктовать условия не только Украине, но и европейским партнерам.

Тем не менее, американские посредники не отказываются от дипломатических усилий. Следующими пунктами их маршрута должна стать Москва, где запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем Дублин, где состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Слово „продуктивные“ американские представители, по всей вероятности, еще не раз используют для описания переговоров. Однако конкретные результаты, которые могли бы приблизить завершение войны, пока остаются неопределенными», — заключает Беннеетт.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными». В то же время, он признал, что главным препятствием на пути к миру остается территориальный вопрос.

В то же время глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Киев и Москва якобы договорились о масштабном обмене военнопленными. По его словам, конкретные параметры обмена должны быть объявлены в ближайшее время.

Джаред Кушнер подтвердил, что по итогам переговоров стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Окончательное количество людей, которых планируют уволить, должны согласовать 12 ноября.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie