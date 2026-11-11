«Продуктивные» переговоры, но без прорыва: Sky News о преждевременном оптимизме после встречи в Абу-Даби

Виткофф и Кушнер / © Associated Press

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Переговоры в Абу-Даби о завершении войны в Украине снова назвали «продуктивными», однако громкие оценки пока не подкреплены прорывом в ключевых вопросах. Более того, подобные оптимистичные заявления американских переговорщиков уже звучали не раз.

Об этом говорится в анализе корреспондента Sky News Айвора Беннетта.

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По итогам последнего раунда переговоров удалось договориться разве что об очередном обмене военнопленными — в то время как территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и участие Европы остаются нерешенными.

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«От россиян звучали заявления о „взаимном понимании“, в то время как украинцы говорили о „благоприятном импульсе“ для решения вопроса до конца года. Но я считаю, что это было скорее проявлением признательности американским посредникам, чем реальным обновлением информации о текущем положении дел», — говорится в материале.

По оценке корреспондента Sky News, на указывают заявления главы российской делегации Владимира Мединского. Его комментарии по гарантиям безопасности и участию Европы в дальнейших переговорах не свидетельствуют о готовности Москвы отступать от своих требований. В частности, говоря об архитектуре безопасности, он заявил, что нынешнюю систему нужно «вылечить». По его словам, мир нуждается в «новой, современной, обновленной системе безопасности», которая «не будет ставить ни одну страну в невыгодное положение».

За этой риторикой стоит давняя позиция Кремля: Москва считает, что нынешняя система европейской безопасности якобы ущемляет ее интересы. Кроме того, агрессор Россия воспринимает НАТО как угрозу и стремится к сокращению военного присутствия Альянса в Восточной Европе.

Не менее пренебрежительными стали слова Мединского о возможном участии европейских представителей в предстоящих переговорах. Он заявил, что Европа сможет приобщиться к переговорам только тогда, когда проснется ее совесть.

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«В этом вопросе, безусловно, никто не ходит вокруг — Россия хочет, чтобы Европа кардинально изменила свою позицию, прежде чем позволит ей сесть за стол переговоров», — говорится в статье.

Очевидно, такая риторика свидетельствует о том, что Кремль и дальше пытается диктовать условия не только Украине, но и европейским партнерам.

Тем не менее, американские посредники не отказываются от дипломатических усилий. Следующими пунктами их маршрута должна стать Москва, где запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем Дублин, где состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Слово „продуктивные“ американские представители, по всей вероятности, еще не раз используют для описания переговоров. Однако конкретные результаты, которые могли бы приблизить завершение войны, пока остаются неопределенными», — заключает Беннеетт.

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Переговоры в Абу-Даби — что известно

В столице ОАЭ завершились трехсторонние переговоры. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными». В то же время, он признал, что главным препятствием на пути к миру остается территориальный вопрос.

В то же время глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Киев и Москва якобы договорились о масштабном обмене военнопленными. По его словам, конкретные параметры обмена должны быть объявлены в ближайшее время.

Джаред Кушнер подтвердил, что по итогам переговоров стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Окончательное количество людей, которых планируют уволить, должны согласовать 12 ноября.

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