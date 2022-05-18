Продуктивные, предметные разговоры: Зеленский – о том, что обсуждал с Шольцом и Макроном

Продуктивные, предметные разговоры: Зеленский – о том, что обсуждал с Шольцом и Макроном

Президент Зеленский продолжает информировать западных партнеров о ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об итогах переговоров Зеленский отчитался в своем видеообращении вечером 17 мая.

Разговор с Шольцом он назвал "достаточно продуктивным". Стороны прежде всего обсудили оборонную поддержку Украины и взаимодействие на уровне Евросоюза. Зеленский проинформировал Шольца об актуальной ситуации на поле боя и возможном развитии этой ситуации.

Разговор с Эммануэлем Макроном президент Украины назвал "предметным и продолжительным".

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Президенты обсудили:

шестой пакет санкций, готовящийся в Евросоюзе;

переговорный процесс с Россией и эвакуацию защитников "Азовстали".

Отдельно обсудили евроинтеграционные шаги Украины и рассмотрение украинской заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины" – обращение Зеленского за 17 мая

Напомним, 13 мая Зеленский в ответ на попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для президента РФ заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

Ранее президент Франции подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне.

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