Продуктивные, предметные разговоры: Зеленский – о том, что обсуждал с Шольцом и Макроном

Президент Зеленский продолжает информировать западных партнеров о ситуации в Украине.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об итогах переговоров Зеленский отчитался в своем видеообращении вечером 17 мая.
Разговор с Шольцом он назвал "достаточно продуктивным". Стороны прежде всего обсудили оборонную поддержку Украины и взаимодействие на уровне Евросоюза. Зеленский проинформировал Шольца об актуальной ситуации на поле боя и возможном развитии этой ситуации.
Разговор с Эммануэлем Макроном президент Украины назвал "предметным и продолжительным".
Президенты обсудили:
- шестой пакет санкций, готовящийся в Евросоюзе;
- переговорный процесс с Россией и эвакуацию защитников "Азовстали".
Отдельно обсудили евроинтеграционные шаги Украины и рассмотрение украинской заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
Напомним, 13 мая Зеленский в ответ на попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для президента РФ заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".
Ранее президент Франции подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне.
Читайте также:
- Компенсация за серию провалов: Зеленский объяснил увеличение количества ракетных обстрелов РФ
- "Диктатор проигрывает": Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
- Зеленский и три экс-президента простились с Леонидом Кравчуком