Проект закона о реформе градостроительства прошел экспертизу НАПК

Законопроект № 5655 о реформе градостроительства прошел антикоррупционную экспертизу НАПК.

В целом законопроект учитывает требования разработанной НАПК Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, говорится в выводах Агентства.

Так, согласно заключению экспертов НАПК, коррупционные риски отсутствуют в ключевых пунктах законопроекта, касающихся проведения мониторинга застройки органами местного самоуправления, государственной регистрации права на выполнение работ с использованием единой электронной системы, привлечения нотариусов и государственных регистраторов, участия при вводе в эксплуатацию объектов строительства независимых юридических лиц, работающих в сфере градостроительного контроля, изменения требований при проведении экспертизы проектной документации на объект строительства, применения страховых механизмов для уменьшения рисков при строительстве, а также привлечения к ответственности за нарушение градостроительного законодательства.

Вместе с тем в НАПК также обратили внимание на ряд недостатков в законопроекте.

В частности, эксперты указали на неопределенность статуса Градостроительной палаты, дискреционные полномочия должностных лиц при рассмотрении вопроса о назначении внеплановой проверки, неопределенность процедуры и сроков реализации решений о демонтаже объектов самовольного строительства, а также повышение роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля над соблюдением требований законодательства при их предоставлении.

Ожидается, что эти недостатки будут исправлены ко второму чтению, которое запланировано на ноябрь-декабрь этого года.

Напомним, законопроекты №5655, 5656 и 5877 лежат в основе реформы градостроительства, которая должна оптимизировать сферу строительства и уменьшить коррупционные риски.

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