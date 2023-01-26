"Проездом и без семьи": нардеп Тищенко возмутился реакцией "Слуги народа" на его поездку в Таиланд

Народный депутат утверждает, что в Таиланд поехал "титанически" работать и руководство партии было в курсе этой поездки.

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко, во время полномасштабной войны в Украине отправившийся в Таиланд на встречу в четырехзвездочном отеле для "улучшения взаимодействия с представителями украинского общества", возмутился тем, что его из-за этого исключили из партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении "Украинской правды" скриншоты его сообщений во фракционном чате.

Свою поездку в Таиланд, якобы на встречу с украинской общиной, Николай Тищенко, подписанный как "Тренер", мотивировал тем, что в этой стране нет посла, а народным депутатам была поставлена задача работать 24/7. Мол, он воспользовался приглашением представителей украинской общины в Таиланде, когда совершал поезда по азиатскому региону.

Тищенко настаивает, что уехал "титанически" работать, а не отдыхать на море, подчеркнув, что находится в Таиланде проездом и без семьи.

"Какое море??!! Я здесь сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…" — заметил по поводу непонятных ему упреков однопартийцев народный депутат.

Кроме того, по его словам, руководство партии было в курсе его поездки.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Все посты нардепа в чате – на русском языке.

Как известно, по решению Совета национальной безопасности и обороны нардепы и другие чиновники могут покидать территорию Украины во время военного положения исключительно в служебные командировки.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял за границу народного депутата Николая Тищенко.

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