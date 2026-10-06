«Профессиональный провокатор»: Гончаренко оказался в базе «Миротворца»

Гончаренко оказался в базе «Миротворца»

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко был внесен в базу «Миротворца». Об этом стало известно 6 октября. Вероятной причиной, почему политик оказался в этой базе, стали подыгрывание российской пропаганде и аналогичные заявления, перекликающиеся с ключевыми российскими тезисами о капитуляции Украины.

Соответствующая анкета Гончаренко появилась на одноименном сайте.

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Нардеп Гончаренко был внесен в базу «Миротворца»

В его «анкете» написали, что он профессиональный провокатор и политический популист. А внесение в так называемую базу произошло за осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества.

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«Осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению российской агрессии. Системные действия в пользу российско-фашистских захватчиков, направленные на срыв мобилизационных мероприятий в Украине».

В анкете политику напомнили о всех пророссийских заявлениях, в частности, о «русскоязычной Одессе», «двуязычии Украины», защите русского языка и культуры в Одессе и т.д.

Напомним, что база «Миротворец» является публичным сайтом, а не государственным органом. Там публикуют данные тех людей, которых подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности Украины.

Проект запустили в 2014 году волонтеры и общественные деятели. В этой базе уже есть тысячи имен и досье.

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Гончаренко исключили из партии «Европейская Солидарность»

Напомним, фракция «Европейская Солидарность» приняла решение об исключении из своего состава народного депутата Алексея Гончаренко. Причиной стали его публичные заявления и колонка на Украинской правде, где он призвал начать переговоры с Россией, что расходится с идеологическими основами партии по завершению войны и безопасности Украины.

В заявлении политической силы подчеркнули, что основой государственности является сильная армия, язык, церковь, а также членство в ЕС и НАТО, и эти принципы не могут быть предметом торга. В «Евросолидарности» отметили, что, несмотря на годы совместной работы, они не могут продолжать общий политический путь из-за принципиально разных взглядов на будущее государства.

Параллельно заявления о необходимости мира сделали и другие деятели: политолог Вадим Денисенко проанализировал позицию Гончаренко, нардеп Даниил Гетманцев заявил о тяжелом экономическом прогнозе и поддержке обществом переговоров, а мэр Харькова Игорь Терехов раскритиковал «партию войны», подчеркнув, что стремление к миру не нуждается в оправданиях.

Что говорят о заявлении Гончаренко эксперты

Напомним, общественный деятель и эксперт Валерий Пекарь заявил, что скандал вокруг «мирного плана» нардепа Алексея Гончаренко выявил глубокий кризис стратегического планирования в Украине. По его словам, заявления политика подыгрывают российской пропаганде и создают риск появления капитулянтского движения, способного получить значительную поддержку на выборах.

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Вместе с тем, это спровоцировало внутренний раскол партии «Европейская Солидарность», чья фракция оказалась под угрозой потери патриотического и проевропейского электората.

Главная причина высокого резонанса предложений Гончаренко состоит в том, что они стали едва ли не единственной обсуждаемой концепцией на фоне отсутствия официальной стратегии от власти. Пекарь отметил, что у общества нет представления о плане победы или видении действий на «день после», из-за чего предложения нардепа частично воспринимаются как «горькая правда». При отсутствии альтернатив, любые подобные заявления производят эффект «взрыва» среди истощенного населения.

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