Прогноз окончания войны в Украине: сценарии от президента Финляндии

Александр Стубб выразил уверенность, что в текущем году в Украине будет мир.

Президент Финляндии Александр Стубб прогнозирует, что в 2025 году Украина победит в войне, которую развязала Россия, и описал три этапа, которые нужно пройти для сохранения устойчивого мира.

Об этом он говорил в четверг, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе.

По его словам, первый этап плана победы Украины должен включать финансовую, военную и политическую поддержку Украины западными союзниками в краткосрочной перспективе.

"Эта поддержка должна продолжаться и усиливаться", — подчеркнул Александр Стубб.

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Второй этап, по мнению финского президента, предусматривает переговорный процесс с Россией и может длиться от трех до шести месяцев. При этом, считает он, Украина должна "начинать переговоры, какими бы они ни были и когда бы они ни были, с позиции силы".

Третьим этапом плана победы Украины Стубб назвал восстановление территориальной целостности страны. При этом он подчеркнул, что Украина сохранит три ключевых принципа своей государственности.

"Первый – это независимость. Сохранит ли Украина свою независимость? Мой ответ – да. Второй – суверенитет. Сохранит ли Украина свое право выбора, вступать ли ей в ЕС или в НАТО? Мой ответ – да. И третье – территориальная целостность. И опять же я возвращаюсь к правилам и принципам международного права. Мы должны придерживаться границ, которые существовали раньше, и соблюдать их и дальше”, — сказал он.

Президент Финляндии выразил уверенность, что в текущем году в Украине будет мир, при этом Путин проиграет, а Украина победит в войне.

Напомним, посланник по особым поручениям в администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что президент США для завершения войны в Украине собирается давить на обе стороны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

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