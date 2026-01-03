Прогноз Politico на 2026-й: иллюзии Трампа и угроза прорыва фронта для Украины

2026 год: Год критических испытаний. Выдержит ли Украина дефицит ресурсов и энергетический террор / © ТСН.ua

В прошлом году Politico решило прогнозировать будущее. Некоторые прогнозы были точными, другие — менее: Дональду Трампу удалось (возможно) завершить войну в Газе, но мир в Украине оказывается все менее достижимым.

Теперь Politico пишет, каким будет новый 2026 год для Украины.

В издании отмечают, что, несмотря на все разговоры о том, что западные санкции разрушают российскую экономику и принуждают Кремль к покорению, Путин, кажется, невозмутим и остается настойчивым в выполнении своих максималистских требований.

Между тем, существуют внутриполитические ограничения относительно того, на что может согласиться украинский президент Владимир Зеленский, не вызывая негативной реакции общественности.

Тем не менее, Трамп часто склонен думать, что сделка возможна. После саммита с Путиным на Аляске Трамп услышал объяснял французскому президенту Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, Путин действительно хочет «заключить соглашение для меня». «Я думаю, что он хочет заключить соглашение со мной. Вы это понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — добавил Трамп.

Конечно, упрямство российского диктатора разочаровало Трампа, и он время от времени размышлял о том, не играют ли с ним — именно это, как сообщается, считает Мелания Трамп.

Российский диктатор умеет манипулировать Трампом, и он безупречно выбирает время, когда обращается к своему американскому коллеге. Возьмем, например, его двухчасовой телефонный разговор в прошлом месяце, во время которого он обсуждал перспективы саммита именно тогда, когда Трамп намекнул, что может предоставить Украине крылатые ракеты «Томагавк».

Продолжение войны выгодно Путину. Это имеет преимущество в том, что еще больше напрягает европейские страны, испытывающие финансовую нехватку, и рискует расщепить НАТО. Рассеянный Запад также помогает союзнику Путина Си Цзиньпину, когда он рассчитывает, стоит ли и когда делать шаг по Тайваню.

А режим Путина может оказаться под угрозой, если он резко прекратит войну. Быстрый уход от военной экономики, вероятно, спровоцирует опасные социально-политические дрязги, считает Элла Панеях, социолог аналитического центра «Центр новых евразийских стратегий». Она говорит, что это спровоцирует «жестокую и ожесточенную конкуренцию за уменьшающиеся ресурсы».

В издании считают, что ввиду острой нехватки человеческих ресурсов в Украине всегда существует шанс прорыва линии фронта. Короче говоря, Путин вполне может рассчитать, что он может получить больше, упорно продолжая: больше земель, настолько разбавлены западные гарантии безопасности, что они ничего не стоят, и ограничение размера послевоенной украинской армии. Это просто создало бы условия для дальнейшего возобновления реваншистских военных действий России.

Контраргумент? Российская экономика борется с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и стремительным ростом стоимости государственных заимствований. Существует тревога по поводу безнадежной задолженности, которую несут на себя российские банки. Статус-кво может не продолжаться вечно. Так же, однако, Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой из-за неустанных атак России на энергетическую инфраструктуру страны и неспособности европейцев достаточно финансировать Киев.

Ранее историк Сергей Плохий заявил, что Россия продолжит воевать и украинцам следует забыть даже о плохом мире.