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Прогнозы Арестовича о дальнейшем развитии войны и акции в поддержку Украины в мире: пять главных событий ночи 11 апреля

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Прогнозы Арестовича о дальнейшем развитии войны и акции в поддержку Украины в мире: пять главных событий ночи 11 апреля

en.wikipedia.org

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных событий ночи 11 апреля 2022:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны с Россией. Читать дальше –>
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как убирают военное руководство, которое не справилось и то, что ждет нынешних вождей наступления на Украину. Читать дальше –>
  • В разных странах мира в воскресенье, 10 апреля, прошли символические акции, в ходе которых участники напоминали, что жертвами российской агрессии в Украине становятся мирные жители, в частности невинные дети. Читать дальше –>
  • В Украине усугубилась минная опасность. Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Читать дальше –>
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: в Луганской и Донецкой области враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой. Что делать при взрыве емкости с азотной кислотой. Читать дальше –>

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