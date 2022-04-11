Прогнозы Арестовича о дальнейшем развитии войны и акции в поддержку Украины в мире: пять главных событий ночи 11 апреля

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных событий ночи 11 апреля 2022:
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны с Россией. Читать дальше –>
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как убирают военное руководство, которое не справилось и то, что ждет нынешних вождей наступления на Украину. Читать дальше –>
- В разных странах мира в воскресенье, 10 апреля, прошли символические акции, в ходе которых участники напоминали, что жертвами российской агрессии в Украине становятся мирные жители, в частности невинные дети. Читать дальше –>
- В Украине усугубилась минная опасность. Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Читать дальше –>
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: в Луганской и Донецкой области враг продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой. Что делать при взрыве емкости с азотной кислотой. Читать дальше –>
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