Прогресс по завершению войны: Зеленский прокомментировал заявление Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп, вероятно, получил от российской стороны определенные сигналы после введения санкций против нефтяных гигантов РФ и обсуждения возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после проведенной Ставки верховного главнокомандующего, комментируя недавнее заявление американского лидера о прогрессе в вопросе окончания войны в Украине.

«Я думаю, что россияне боятся санкций и „Томагавков“. И когда они увидели первый шаг по санкциям, они понимают, что может быть дальше…» — отметил он.

По словам украинского президента, неуступчивость Кремля в вопросе мирных переговоров приведет к введению целого санкционного пакета, который находится на рассмотрении в Конгрессе, а также будет подниматься вопрос дальнобойного оружия.

«Я считаю, хотя, может я ошибаюсь, что президент Трамп, отреагировал именно на это. Может, получил какие-то сигналы с российской стороны относительно того, что нам надо как-то разговаривать», — предположил Зеленский.

В то же время украинский лидер считает, что все эти сигналы от Кремля имею одну цель — отсрочить решение президента США относительно новых санкций.

«Они так делали с начала каденции президента Трампа, постоянно что-то обещали, говорили и шаг за шагом демонстрировали обратное — неготовность к окончанию войны», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.