Украинский и российский военные / © ТСН

Военные представители-участники трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, смогли достичь в Женеве «постепенного, но значительного прогресса» в наработке механизмов возможного прекращения огня. Окончательное решение еще должны принять политические руководители.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.

В частности, в Женеве сторонам удалось согласовать ключевые формулировки и разъяснения, которые могут стать основой для будущих договоренностей. В то же время источник отмечает, что политическая часть диалога оставалась «напряженной», хотя военные консультации дали основания для сдержанного оптимизма.

Встречи военных параллельно с политическими контактами проводили министр армии США Дэн Дрисколл и командующий Европейского командования США генерал Алекс Гринкевич.

Критерии режима прекращения огня

Главной задачей этих переговоров было согласование базовых сроков для дальнейшего политического диалога — прежде всего практических условий режима тишины и критериев его нарушения. По информации источника, в этом направлении есть продвижение, однако окончательное решение еще должны принять политические руководители. Ожидается, что новую встречу могут назначить уже в ближайшие недели.

Политические оценки результатов переговоров в Женеве

Политические оценки результатов были более сдержанными. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 февраля, что до ощутимых результатов еще далеко.

«Военные представители серьезно и предметно обсудили отдельные вопросы. Однако чувствительные политические темы, вопросы возможных компромиссов и необходимой встречи лидеров еще недостаточно проработаны», — сказал глава государства.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал политические переговоры как «сложные, но деловые».

Напомним, Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы при условии хотя бы двухмесячного перемирия. Президент отметил, что ради мира не будет отвергать предложения США и в случае прекращения огня готов убедить парламент изменить позицию относительно голосования. В то же время он отметил, что партнерам стоит определиться, хотят ли они демократических выборов, или просто его замены, чего активно добивается Россия.

Результаты переговоров в Женеве 17-18 февраля

Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве Украина и РФ достигли определенного прогресса в военных вопросах, в частности по мониторингу режима прекращения огня, однако по политическим темам и статусу Донбасса позиции остаются разными. Президент отметил, что Украина готова к дипломатическому решению территориальных вопросов при условии остановки на линии разграничения, но не согласится на требование РФ добровольно покинуть Донбасс или признать территории российскими.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о достижении «реального прогресса» на трехсторонних переговорах в Женеве, после которых стороны продолжат работу над мирным соглашением и проинформируют своих лидеров. Она анонсировала следующую серию встреч.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Женеве Москва и Вашингтон продолжают обсуждение «понимания Аляски» — концепции, направленной на устранение «первопричин» войны в Украине. По словам министра, кроме военно-политического трека, стороны договорились о создании отдельной экономической рабочей группы для параллельного обсуждения финансовых вопросов.