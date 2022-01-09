Прогресс зависит от обеих сторон: Белый дом не ожидает прорыва от переговоров с Кремлем

Прогресс зависит от обеих сторон: Белый дом не ожидает прорыва от переговоров с Кремлем

Все-таки знать общий язык с Москвой надеются.

В Белом доме не ожидают прорыва от переговоров с Россией, которые состоятся на следующей неделе.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

"Мы сможем поставить вещи на стол. Россияне сделают то же самое... Мы посмотрим, есть ли основания двигаться вперед", — сказал он.

Политик надеется найти общий язык с Москвой на фоне кризиса в Украине, а также предотвратить перспективы военного вторжения РФ. Впрочем, отмечает Блинкен, любой прогресс будет зависеть от действий обеих сторон в переговорах, ведь "любое движение по решению проблем должно происходить на взаимной основе".

"Чтобы добиться реального прогресса, очень трудно увидеть, что это произойдет, когда идет эскалация, когда Россия приставила оружие к главе Украины из 100 тыс. военнослужащих вблизи ее границ", — сказал Энтони Блинкен.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных и спутниковых снимков.

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